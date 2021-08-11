Son dakika! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklayacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından basın açıklaması yapacak.
11 Ağustos 2021, Çarşamba 08:54 Son Güncelleme:
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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulunun saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacağı bildirildi.
Açıklamada, Bakan Koca'nın, toplantının ardından saat 18.00'da basın açıklaması yapacağı kaydedildi.
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