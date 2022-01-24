Türkiye Son dakika: Koronavirüs haritası paylaşıldı...İşte vaka sayısı en çok artan 10 ilimiz! Bir kent zirvede!
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Son dakika: Koronavirüs haritası paylaşıldı...İşte vaka sayısı en çok artan 10 ilimiz! Bir kent zirvede!

Son dakika: Koronavirüs haritası paylaşıldı...İşte vaka sayısı en çok artan 10 ilimiz! Bir kent zirvede!

Türkiye

Son dakika: Koronavirüs haritası paylaşıldı...İşte vaka sayısı en çok artan 10 ilimiz! Bir kent zirvede!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli ve Trabzon oldu oldu. İşte vaka yoğunluğu en çok artan ilimiz...

24 Ocak 2022, Pazartesi 12:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 8-14 Ocak arasında her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli ve Trabzon oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı:

8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 Vaka Sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

İSTANBUL İLK SIRADA

Bakan Koca, "8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
BtcTurk'te erişim sıkıntısı sona erdi


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Sağlık ve doğa turizminin yeni merkezi: İnegöl
Banu Şen
Hakan Çelik
Küçük enerji küpü
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Rüyada ancak
Rauf Tamer
Şirin Sever
İstanbul'da yine kar ve paniği var!
Şirin Sever
Erkut Can
Şahane bir şey yaşamak
Erkut Can
Murat Gülderen
Cep'ten yapılan hayati testler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Rusya-Ukrayna meselesi ve Türkiye
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’dan Hrant Dink’e…
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Anne ve oğulun kahreden sonu! Yangında öldüler...