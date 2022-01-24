Son dakika: Koronavirüs haritası paylaşıldı...İşte vaka sayısı en çok artan 10 ilimiz! Bir kent zirvede!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli ve Trabzon oldu oldu. İşte vaka yoğunluğu en çok artan ilimiz...
24 Ocak 2022, Pazartesi 12:13 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 8-14 Ocak arasında her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli ve Trabzon oldu.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1485535955373207552
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı:
8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 Vaka Sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1485537320493367298
İSTANBUL İLK SIRADA
Bakan Koca, "8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon." ifadelerini kullandı.