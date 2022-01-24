Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 8-14 Ocak arasında her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli ve Trabzon oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı:

8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 Vaka Sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

İSTANBUL İLK SIRADA

Bakan Koca, "8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon." ifadelerini kullandı.

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