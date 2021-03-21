Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada Covid-19'lu hasta sayısındaki artışa dikkat çekilerek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle uyulması istendi.

Sağlık Bakanlığı'nın ilk hafta açıkladığı koronavirüs risk haritasında, Çanakkale'de vaka sayısı her 100 bin kişide 81,51 olarak gerçekleşirken, bu rakam ikinci hafta 107,29'a ve bu hafta ise 202,75e yükseldi. Yaşanan hızlı artış kentte endişeye yol açtı.

DHA



