Son dakika: Koronavirüs testi pozitif çıkan Muharrem İnce'den haber var
Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce hastaneye kaldırılmıştı. Son dakika haberine göre tedavi olan Muharrem İnce taburcu edildi.
20 Nisan 2021, Salı 14:43 Son Güncelleme:
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Muharrem İnce, eşiyle birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördükleri hastaneden taburcu olduklarını duyurdu.
Muharrem İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eşimle birlikte hastaneden taburcu olduk. Çok şükür ikimiz de iyiyiz ve evimizdeyiz. Sağlık dileklerini gönderen herkese ve tedavimizle ilgilenen Başhekim Aziz Surel’e, İhsan Ateş hocaya ve ekibine, tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkürler. Sağlıklı günlerde buluşacağız" ifadelerini kullandı.
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