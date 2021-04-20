Siyaset Son dakika: Koronavirüs testi pozitif çıkan Muharrem İnce'den haber var

Son dakika: Koronavirüs testi pozitif çıkan Muharrem İnce'den haber var

Siyaset

Son dakika: Koronavirüs testi pozitif çıkan Muharrem İnce'den haber var

Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce hastaneye kaldırılmıştı. Son dakika haberine göre tedavi olan Muharrem İnce taburcu edildi.

20 Nisan 2021, Salı 14:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Muharrem İnce, eşiyle birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördükleri hastaneden taburcu olduklarını duyurdu.

Muharrem İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eşimle birlikte hastaneden taburcu olduk. Çok şükür ikimiz de iyiyiz ve evimizdeyiz. Sağlık dileklerini gönderen herkese ve tedavimizle ilgilenen Başhekim Aziz Surel’e, İhsan Ateş hocaya ve ekibine, tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkürler. Sağlıklı günlerde buluşacağız" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Son dakika: Depremlerin peş peşe yaşandığı Ege Denizi için flaş iddia: Yanardağ harekete geçti!


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Türkiye varyantı mı?
Murat Çelik
Hakan Çelik
Bir törenden akılda kalanlar
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Hani Batı çürümüştü…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Tuhaf şeyler
Rauf Tamer
Erkut Can
84 milyonun dışındayız
Erkut Can
Murat Gülderen
Ramazanda mobil fırsat
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Müftülükten koronavirüsle ilgili flaş 'kul hakkına giriyor' açıklaması!