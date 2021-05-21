Türkiye Son dakika: Koronavirüse yakalanan Doktor Osman Arıkan hayatını kaybetti

Son dakika: Koronavirüse yakalanan Doktor Osman Arıkan hayatını kaybetti

Türkiye

Son dakika: Koronavirüse yakalanan Doktor Osman Arıkan hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, Doktor Osman Arıkan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İstanbul'da özel bir hastanede görevli İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Osman Arıkan'ın hastası Gülsüm Paşasoy, 'Türkiye'nin başı sağ olsun. Kendisi çok ender insanlardan biri. Geçen sene kendisi bana tümör teşhisi koydu. Belki o bu teşhisi koymuş olmasaydı bir hafta on günüm kalmıştı. Bugün ben ayaktayım, kendisini kaybettik' dedi.

21 Mayıs 2021, Cuma 11:29 Son Güncelleme:
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İstanbul Ataşehir'de bulunan özel bir hastanenin ortaklarından olan İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Osman Arıkan, koronavirüs nedeniyle 54 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Arıkan için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Cenazesinde Arıkan'ın hastası Gülsüm Paşasoy, "Türkiye'nin başı sağ olsun. Kendisi çok ender insanlardan biri. Geçen sene kendisi bana tümör teşhisi koydu. Belki o bu teşhisi koymuş olmasaydı bir hafta on günüm kalmıştı. Bugün ben ayaktayım, kendisini kaybettik'' dedi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Ataşehir'de bulunan özel bir hastanenin ortaklarından olan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Arıkan (50), 28 Mart'ta koronavirüse yakalandı. Arıkan, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine 54 gün yoğun bakımda tedavi gören Arıkan, dün hayatını kaybetti. Arıkan için çalışma arkadaşları, hastaları ve yakınları saatler öncesinden hastane bahçesinde toplandı. Arıkan'ın cenazesi Türk Bayrağına sarılmış halde helallik alınmak üzere çalıştığı hastanenin bahçesine getirildi. Osman Arıkan'ın sevenleri gözyaşları içinde dualara eşlik etti. Ardından Arıkan'ın cenazesi alkışlar eşliğinde hastaneden ayrıldı. Cenazesi Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ataşehir Küçükbakkalköy Mezarlığı'na defnedildi.

"YERİNİ DOLDURAMAYACAĞIZ"

Hastane başhekimi, Uzman Dr. Nazmi Demirtaş, "Sevgili arkadaşımız, dostumuz, ortağımız, meslektaşımız, hemşerimiz birçok şeyi paylaştığımız bir insan. Bu salgın hastalık nedeniyle maalesef iki aya yakın yoğun bakım tedavisinden sonra kaybettik. Çok üzgünüz kelimelerle anlatmak mümkün değil. Yerini dolduramayacağız. Allah rahmet eylesin." dedi.

"OSMAN ARIKAN HOCAM HERKESİN ÇOK SEVDİĞİ BİR HEKİMDİ"

Arıkan'ın çalışma arkadaşı Prof. Dr. Halil İbrahim Bekler, "Çok acı ve beklenmedik bir kayıp. Osman hocam herkesin çok sevdiği bir hekimdi. Hem hastaları tarafından hem hekim arkadaşları tarafından. Çok çalışkandı. Belki de bunun nedeni kendisini hastaları için aşırı yormasından kaynaklanıyor, ben öyle düşünüyorum. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

DOKTOR OSMAN ARIKAN'IN HASTASI: BELKİ O BU TEŞHİSİ KOYMUŞ OLMASAYDI BİR HAFTA ON GÜNÜM KALMIŞTI

Cenaze törenine gelen Arıkan'ın hastası Gülsüm Paşasoy ise "Türkiye'nin başı sağ olsun. Kendisi çok ender insanlardan biri. Geçen sene kendisi bana tümör teşhisi koydu. Belki o bu teşhisi koymuş olmasaydı bir hafta on günüm kalmıştı. Bugün ben ayaktayım, kendisini kaybettik. Allahtan rahmet, ailesine sabır diliyorum." diye konuştu.

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