Siyaset Son dakika! Koronavirüse yakalanan İYİ Parti Tekirdağ Malkara İlçe Başkanı Şencan Pakalpakçil hayatını kaybetti
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  • Son dakika! Koronavirüse yakalanan İYİ Parti Tekirdağ Malkara İlçe Başkanı Şencan Pakalpakçil hayatını kaybetti

Son dakika! Koronavirüse yakalanan İYİ Parti Tekirdağ Malkara İlçe Başkanı Şencan Pakalpakçil hayatını kaybetti

Siyaset

Son dakika! Koronavirüse yakalanan İYİ Parti Tekirdağ Malkara İlçe Başkanı Şencan Pakalpakçil hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, İYİ Parti Tekirdağ Malkara İlçe Başkanı Şencan Pakalpakçil koronavirüse yakalanmıştı. İYİ Partili başkan koronavirüse yenik düştü.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 12:30 Son Güncelleme:
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Malkara'da restoran işletmeciliği yapan İYİ Parti İlçe Başkanı Pakalpakçil, 31 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Evinde tedavisine başlanan Pakalpakçil, sağlık durumu kötüleşince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada bir süre tedavi gören Pakalpakçil, İstanbul'daki özel hastaneye sevk edildi. Burada entübe edilen 2 çocuk babası Pakalpakçil, dün akşam hayatını kaybetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şencan Pakalpakçil için yayımladığı taziye mesajında, "Malkara İlçe Başkanımız Sayın Sencan Pakalpakçil'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun" dedi.

Şencan Pakalpakçil'in cenazesi, bugün Malkara'da toprağa verilecek.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Şencan Pakalpakçil 31 Mart'ta sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı;

Arkadaşlar bugün bazı tetkikler yaptırmak üzere Tekirdağ Yaşam Hastanesi'ne gittim. Kendi isteğimle COVID-19 testi yaptırdım. Sonuç pozitif hiçbir belirti yok. 10 gün evde izolasyon. Allah yardımcınız olsun.



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