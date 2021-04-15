Türkiye Son dakika: Koronavirüslü hasta otobüse bindi, 48 kişi karantinada

Son dakika: Koronavirüslü hasta otobüse bindi, 48 kişi karantinada

Türkiye

Son dakika: Koronavirüslü hasta otobüse bindi, 48 kişi karantinada

Karaman'da koronavirüs testi pozitif çıkan hasta yolcu otobüsüne bindi. Gerçek polisin HES kodu sorgulamasında ortaya çıktı. Otobüsteki 48 kişi karantinaya alındı.

15 Nisan 2021, Perşembe 15:41 Son Güncelleme:
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Karaman'da yolcu otobüsünde bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 48 kişi yurtta karantinaya alındı. Testi pozitif çıkan F.B.'nin buna rağmen yolcu otobüsüne bindiği öğrenildi.



Alınan bilgiye göre, koronavirüs testi pozitif çıkan F.B, buna rağmen Adana'ya gitmek için Muğla'nın Bodrum ilçesinden Kahramanmaraş'a giden yolcu otobüsüne bindi.

Karaman-Konya kara yolunda denetleme yapan polis ekipleri otobüsü durdurdu.

Yolcuların kimlik ve HES kodu sorgusunu yapan ekipler, F.B'nin Kovid-19 testinin pozitif olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine uygulama noktasına sevk edilen filyasyon ekipleri, polis eşliğinde yolcu otobüsünü Nefise Sultan Kız Yurdu'na yönlendirdi.

Otobüste bulunan 48 kişi yurtta karantinaya alındı.

Otobüsün ikinci kaptanı Recep B, gazetecilere, Bodrum'dan Kahramanmaraş'a gittiklerini belirterek, "Uygulama noktasında otobüs durduruldu ve kontroller yapıldı. Bir yolcunun kimlik kontrolünde pozitif olduğu ortaya çıktı. Daha sonra otobüsü yurda getirdik." diye konuştu.

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