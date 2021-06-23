Prof. Dr. Mustafa Çetiner, CNN TÜRK yayınında yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC ile aşılama programında en çok merak edilen soruları yanıtladı. Delta varyantıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Çetiner, "Koronavirüs olduğumu bilmeden aşı olmaya gittim. Bir zararı olur mu?" sorusunun yanıtını da verdi. İşte tüm detaylar...

Prof. Dr. Mustafa Çetiner, CNN TÜRK yayınında, aşılama sürecine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Delta varyantının belirtilerine değinen Prof. Dr. Çetiner, maskelerden kurtulmak için de merak edilen tarihi açıkladı.

İşte Prof. Dr. Çetiner'in canlı yayında yaptığı önemli açıklamalar:Türkiye'de böyle bir aşının geliştirilmesi son derece önemli. Birazcık yine de tedbirli konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Faz-3 çalışmaları aşıların etkinliğinin net olarak görüleceği çalışmalar. 40 bin kişi üzerindeki sonuçlara göre ne kadar koruyucu olduğu ortaya çıkacak.

Sonra iyi bir bilim dergisinde yayınlanacak. Sonra onay verilecek. Ne kadar zaman alacak? Öngörmek şimdiden kolay değil. Umarım yakın zamanda TURKOVAC da bizim aşı portföyümüze girer.

DELTA VARYANTI

Elimizde bir takım veriler var. Hindistan Kovid 19'un bataklığı demiştim. Çok başarılı diye yere göğe sığdıramadığımız İngiltere'ye döndü ve vaka sayılarını arttırdı. Aşı milliyetçiliği çok ciddi bir problem dünyada. Hindistan'ı kontrol edebilecek aşıyı sağlamış olsalardı dünyada Delta varyantı diye bir sorun olmayacaktı.

Hastaneye yatanların büyük kısmı aşılamayı reddedenler. Biontech'in ilk dozda 70-80'lere varan etkinliği burada yüzde 36'ya düşüyor. İkinci dozda yüzde 88'e düşüyor. Sinovac'ın Delta varyantına etkisi bilinmiyor. Delta varyantı ciddi bir sorun.

DELTA VARYANTININ BELİRTİLERİ

Mide ağrısı, baş, boğaz ağrısı, ishal, yüksek ateş gibi bulgularla ortaya çıkabiliyor. Türkiye'de delta virüsü en azından resmi olarak yüksek oranda bildirilmedi. 80 ülkede rapor edildiği göz önüne alınırsa Türkiye için de tehdit oluşturduğunu söyleyebiliriz.

Dünya eski dünya değil. Günler içerisinde ve çok hızlı dağılabiliyor. Önlemleri bir süre daha devam ettirmeliyiz. Yaz ayındayız, maskelerden çok sıkıldık. Aşılanmanın aynı hızla devam etmesi lazım.

AŞI OLAMAYA GİTTİĞİMDE KORONAVİRÜSLÜYKEN ZARARI OLUR MU?

Hayır. Böyle bir uygulama yok. Önce PCR testi sonra aşı uygulaması yok. Herkesin aşılamaya gitmesi gerekiyor. Varsa da bir zararı yok.

EMZİREN ANNELERİN AŞI OLMASI...

Hiçbir sıkıntı yok. Aşı yaptırabilirler. Hatta araştırmalar antikorların bebeğe geçip bebeği de koruduğunu gösterir.

MASKELER NE ZAMAN ÇIKAR?

Belli bir toplumsal bağışıklığa ulaşıldığında maskelerin çıkarılabileceğini düşünebiliriz. Bunun da yüzde 70-80 olduğu belirtiliyor. İki doz aşı olanları yüzde 70'lere çıkartırsak çok rahatlarız. Bu hızla gidersek iki ay sonra bu rakama ulaşacağız görünüyor.

Aktif vaka sayısında çok iyi başardık bence. Bu ivmeyi de devam ettirmeliyiz. Yaş sınırı giderek ve hızla aşağıya doğru iniyor. İnsanları ikna edip aşıya götürmemiz gerekiyor. Umuyorum Eylül'de yüzde 70'i aşılanmış olur. Umarım Eylül ayında maskeleri çıkarırız. Hiç beklenmedik bir varyant İngiltere'yi altüst edebildi. 1 Temmuz'dan sonra net bir mesaj aldık. Herkes kendisinden sorumludur. Herkes üzerine düşeni yaparsa katı kurallara da gerek olmaz. İnsanlar da işinde gücünde daha rahat olabilir.

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI

Gerçekten hatırlatma dozu gerekiyor. Özellikle Sinovac'ta 6.ayın sonunda koruyuculuk oranları düşüyor. Biontech'in daha etkili aşı olduğu için daha önerilen aşıdır. Sinovac'in olanların tam tersine Biontech olmalarını akılcı buluyorum ama elimizde çok fazla literatür bilgisi yok.

Sinovac yaptıranların 6 ayda tercihen Biontech yaptırmaları makuldur. Belki iki doz Biontech yaptıranlarda bu süreyi 9 aya çekmek mümkün olabilir.

YERLİ AŞI HANGİ KATEGORİDE?

Bire bir Sinovac aşısı ile aynı, yani inaktif.