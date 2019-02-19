Son dakika! Kozmik Bacı yakalandı

Bu sabah peş peşe FETÖ operasyonları yapıldı.

KOZMİK BACI ELE GEÇİRİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY terör örgütünün 'kadın yapılanması' soruşturması kapsamında; 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 22'si kadın 26 şüpheli yakalandı. FETÖ kasası olarak bilinen 'Kozmik Bacı' Yasemin Ö.'de yakalananlar arasında...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Başsavcılığımızca FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği ve terör örgütünün yeniden yapılanmasını önlemek amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında hakkında başka il başsavcılığınca yakalama kararı bulunan ve örgütün kadın yapılanmasında etkin rolü olan şüpheli Yasemin Ö.’nün Ankara ilinde saklandığı ve büfe/kontürlü telefonlar ile terör örgütü mensuplarını ardışık şekilde arayarak terör örgütüne taban oluşturmaya çalıştığı, FETÖ terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma ya da dava bulunan kişilerin eşleri olan kadınlarla irtibat sağladığı anlaşılmakla, şüpheli hakkında CMK 140 maddesinin uygulanması için karar alındığı, bunun sonucunda şüpheli ve irtibatta olduğu toplam 37 kişi hakkında 18/02/2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildiği, yapılan operasyonda Yasemin Ö. ve eşi Nahit Ö. ile birlikte Yasemin Ö.’nün en çok irtibat halinde olduğu ve hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı bulunan Hatice G. ve eşi Adem G.’nin de olduğu 30 şüphelinin yakalandığı, Yasemin Ö.’nün kaldığı evde döviz ve TL cinsinden yüksek miktarda para ele geçtiği, diğer şüphelilerin yakalama çalışmalarına devam edildiği hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

KOCAELİ MERKEZLİ OPERASYON

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY’nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturması doğrultusunda, 15’i muvazzaf, 3’ü görevden uzaklaştırma, biri istifa eden ve biri emekli, 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli, İstanbul, İzmir, Yalova, Kırıkkale ve Balıkesir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

FETÖ’NÜN TSK YAPILANMASINA 53 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hat kullananlara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda bazı şüpheliler tespit edildi.

Bu kapsamda, 19’u Jandarma Komutanlığında, 19’u Kara Kuvvetleri Komutanlığında, 7’si Hava Kuvvetleri Komutanlığında, 8’i de Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 53 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik arama ve el koyma kararı da alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 1 albay, 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 3 teğmen, 25 astsubay ve 13 uzman çavuşun yakalanması için İstanbul merkezli 15 ilde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatıldı.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 52 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.