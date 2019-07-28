Son dakika! KPSS tercih sonuçları açıklandı!

KPSS 2019/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları'nın kadro ve pozisyonlarına tercihler 9-18 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Tercihlerin üzerinden 10 gün geçerken sonuçlar büyük bir sabırsızlıkla bekleniyordu. Memur adayları günlerdir "KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyordu. Müjdeli haber az önce geldi.

KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS tercih sonuçlarına ilişkin ÖSYM'den net bir tarih verilmemişti. Bu nedenle ÖSYM'nin sitesi sık sık ziyaret ediliyordu. Kurum saat 13.00'te sonuçları ilan etti.

ÖSYM yaptığı açıklamada ise "KPSS 2019/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." diye belirtti.

Yerleştirme Sonuçları

Sayısal Bilgiler