Son dakika! KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını belirtti.

Aygün paylaşımda, "30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır" dedi.











