Türkiye Son dakika! KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Son dakika! KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Türkiye

Son dakika! KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

14 Ocak 2021, Perşembe 11:12 Son Güncelleme:
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını belirtti.

Aygün paylaşımda, "30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır" dedi.

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