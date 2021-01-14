Son dakika! KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
14 Ocak 2021, Perşembe 11:12 Son Güncelleme:
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını belirtti.
Aygün paylaşımda, "30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır" dedi.
https://twitter.com/halis_aygun/status/1349627626638422016
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