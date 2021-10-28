Türkiye Son dakika: Kreşlerdeki temaslıların karantina süresine ilişkin açıklama

Son dakika: Kreşlerdeki temaslıların karantina süresine ilişkin açıklama

Türkiye

Son dakika: Kreşlerdeki temaslıların karantina süresine ilişkin açıklama

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından "kreşlerde temaslılarda karantina süresinin 10 güne düşürülmesi" ile ilgili haberler hakkında bir açıklama yayımlandı.

28 Ekim 2021, Perşembe 21:08 Son Güncelleme:
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Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Daha önce Bilim Kurulumuzun görüşü doğrultusunda aşılı olmayan kişilerin temaslı olması durumunda karantina süresinin 10 güne düşürülmesi, ancak 14 gün süreyle semptom takibi yapılması kararı alınmıştır. Temaslı Takibi ve Salgın Yönetimi Rehberi bu şekilde güncellenmiştir. Buna göre genel toplumda karantina süresinin 10 gün olması, okullarda (İlk Orta ve Lise) ise 5. günde PCR negatif çıkması halinde karantinanın sonlandırılabileceği hükmü yer almıştır. 4.10 2021 tarihinden itibaren sağlık veri tabanımızda bu şekilde işlem yapılmaktadır. Genel toplum ile ilk ve orta öğretim öğrencileri dışında farklı uygulamaya işaret eden ilave bir hüküm bulunmamaktadır.'' ifadelerine yer verildi. 

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