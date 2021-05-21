Son dakika: Kripto para Dogecoin ile ilgili Elon Musk'tan flaş açıklama
Son dakika haberine göre, kripto paralarla ilgili açıklaması piyasaya yön veren Elon Musk, Dogecoin için konuştu. Elon Musk, kripto para Dogecoin'i satmadığını ve satmayacağını söyledi. Twitter'dan paylaşım yapan Elon Musk, Dogecoin için '1 dolar' imasında bulunmuştu.
21 Mayıs 2021, Cuma 09:41 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Kripto paralara yön veren açıklamalarda bulunan milyarder iş adamı Elon Musk, Dogecoin satmadığını ve satmayacağını açıkladı. Bu gelişme ile birlikte hem Dogecoin'de hem de diğer kripto para birimlerinde toparlanma görüldü. Kripto para piyasalarında dalgalı seyir devam ederken milyarder iş adamı Elon Musk düşüş grafiklerini yukarı çevirecek açıklamalarda bulundu.
"DOGECOİN SATMAYACAĞIM"
Musk, Twitter'da bir kullanıcı ile etkileşime girerek Dogecoin'e ilişkin olarak "Doge satmadım ve satmayacağım" açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından Dogecoin yükselişe geçti ve 0.40 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
DOGECOIN İÇİN 1 DOLAR İMASI
Elon Musk, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Penceredeki Doge ne kadar" yazdı. Dolar şeklinde duran ancak George Washington yerine Dogecoin simgesini koyan Musk, kripto paranın 1 dolara ulaşabileceğini ima etmiş oldu.
https://twitter.com/elonmusk/status/1395328697436033032?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1395328697436033032%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hurriyet.com.tr%2Fekonomi%2Felon-musktan-dogecoin-aciklamasi-satmayacagim-41815289
DOGECOİN AÇIKLAMASIYLA KRİPTO PARA SERT DÜŞMÜŞTÜ
NBC'de yayımlanan ve Dogecoin'e ilişkin beklentiler yaratacak açıklamalar yapması beklenen Elon Musk, SNL'de Dogecoin'in fiyatını artıracak açıklamalarda bulunmamasının ardından kripto para sert düşüş yaşamıştı. Sosyal medya kullanıcıları Elon Musk'a beklenti yaratıp olumlu açıklamalar yapmamasından dolayı tepki göstermişti.
ELON MUSK RUSYA'YA GELİYOR
Tesla CEO'su Elon Musk, 20-22 Mayıs'ta St. Petesburg'da düzenlenecek global Uzay Araştırmaları Forumu'na katılacak.