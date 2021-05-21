Son dakika haberine göre, Kripto paralara yön veren açıklamalarda bulunan milyarder iş adamı Elon Musk, Dogecoin satmadığını ve satmayacağını açıkladı. Bu gelişme ile birlikte hem Dogecoin'de hem de diğer kripto para birimlerinde toparlanma görüldü. Kripto para piyasalarında dalgalı seyir devam ederken milyarder iş adamı Elon Musk düşüş grafiklerini yukarı çevirecek açıklamalarda bulundu.

"DOGECOİN SATMAYACAĞIM"

Musk, Twitter'da bir kullanıcı ile etkileşime girerek Dogecoin'e ilişkin olarak "Doge satmadım ve satmayacağım" açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından Dogecoin yükselişe geçti ve 0.40 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

DOGECOIN İÇİN 1 DOLAR İMASI

Elon Musk, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Penceredeki Doge ne kadar" yazdı. Dolar şeklinde duran ancak George Washington yerine Dogecoin simgesini koyan Musk, kripto paranın 1 dolara ulaşabileceğini ima etmiş oldu.









DOGECOİN AÇIKLAMASIYLA KRİPTO PARA SERT DÜŞMÜŞTÜ

NBC'de yayımlanan ve Dogecoin'e ilişkin beklentiler yaratacak açıklamalar yapması beklenen Elon Musk, SNL'de Dogecoin'in fiyatını artıracak açıklamalarda bulunmamasının ardından kripto para sert düşüş yaşamıştı. Sosyal medya kullanıcıları Elon Musk'a beklenti yaratıp olumlu açıklamalar yapmamasından dolayı tepki göstermişti.

ELON MUSK RUSYA'YA GELİYOR

Tesla CEO'su Elon Musk, 20-22 Mayıs'ta St. Petesburg'da düzenlenecek global Uzay Araştırmaları Forumu'na katılacak.