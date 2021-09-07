Ekonomi Son dakika: Kripto para piyasasında deprem! Bitcoin'den büyük düşüş

Son dakika: Kripto para piyasasında deprem! Bitcoin'den büyük düşüş

Ekonomi

Son dakika: Kripto para piyasasında deprem! Bitcoin'den büyük düşüş

Kripto parası piyasasında adeta çöküş yaşanıyor. Bitcoin dakikalar içinde yüzde 17 düşerek 43 bin dolar seviyesine geriledi. Bu gelişmeyle birlikte altcoinlerde de ciddi düşüş görüldü. Bitcoin 18.15 itibarıyla 45 bin 500 seviyelerinde seyrediyor.

07 Eylül 2021, Salı 18:56 Son Güncelleme:
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Kripto para piyasasında yaşanan bu dalgalanma, sosyal medyayı da karıştırdı. Yatırımcılar düşüşün neden gerçekleştiğini anlamaya çalışıyor. Bitcoin Temmuz ayından bu yana yükseliş trendindeydi ve 53 bin seviyesine kadar ulaşmıştı.

Son olarak Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etti. Yeni yasaya göre Bitcoin'i kabul etmeyen işletmeler cezalandırılacak. 3 Bitcoin yatırım yapan yabancılara ise oturma izni verilecek.

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