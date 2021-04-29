Türkiye Son dakika: Kripto para şirketi Thodex vurgununda flaş gelişme!

Son dakika: Kripto para şirketi Thodex vurgununda flaş gelişme!

Türkiye

Son dakika: Kripto para şirketi Thodex vurgununda flaş gelişme!

Son dakika haberine göre, Kripto para şirketi Thodex soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Thodex'in firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

29 Nisan 2021, Perşembe 15:50 Son Güncelleme:
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Kripto para borsası Thodex’in sitesine erişilemediği ve çok sayıda kişinin dolandırılarak mağdur edildiği Thodex soruşturmasında aralarında şirketin firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in kardeşleri Serap Özer ve Güven Özer’inde bulunduğu 16 şüpheli, sabah saatlerinde Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.



THODEX VURGUNUNDA 9 KİŞİ ANADOLU ADALET SARAYI'NA GETİRİLDİ

Savcılık ifadesinin alınmasının ardından aralarında Güven Özer ve Serap Özer’in de bulunduğu 9 şüpheliyi "Suç işleme amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Savcılık, 4 şüpheliyi de "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı" suçlarından yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti. Öte yandan savcılık ifadesinin alınmasının ardından 3 şüpheliyi serbest bıraktı. Şüphelilerin hakimlikteki sorgusu devam ediyor. 

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