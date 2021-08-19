Siyaset Son dakika... Kritik Kabine toplantısı başladı

Son dakika... Kritik Kabine toplantısı başladı

Siyaset

Son dakika... Kritik Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 13.50'de başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı basına kapalı gerçekleştiriliyor.

19 Ağustos 2021, Perşembe 14:10 Son Güncelleme:
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Önce orman yangınları, ardından da sel felaketleri. Türkiye bir süredir doğal afetlerle mücadele ediyor. Afetin yol açtığı yaralar sarılıyor. Bu kapsamlı mücadele, kabine toplantısının da en önemli gündem maddesi olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, afetler sonrası atılacak adımlar değerlendirilecek. Afetten zarar gören bölgelerin yeniden imarı ve verilecek destekler ele alınacak. Koronavirüsle mücadele toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olacak. Delta varyantı etkilerinin en aza indirilmesi için Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda uygulanacak olası tedbirler görüşülecek.

BAKAN ÖZER, OKULLARDA ALINACAK TEDBİRLERLE İLGİLİ SUNUM YAPACAK

Okullarda yüz yüze eğitim-öğretim için gözler Eylül ayında. Görevine yeni başlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, bakan olarak katılacağı ilk kabine toplantısında bu konuda bir sunum yapması bekleniyor. Öğretmen ve öğretim üyelerinin tamamının aşılanması, veliler için ise ya aşı ya PCR şartı getirilmesi gibi başlıklar ele alınacak.

Aşı tedariki ve yerli aşı çalışmalarında son durum masaya yatırılacak.


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