Siyaset Son dakika: Krtitik görüşme yarın! Rusya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Son dakika: Krtitik görüşme yarın! Rusya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Siyaset

Son dakika: Krtitik görüşme yarın! Rusya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberi: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yarın Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanlığı, kirik görüşmede Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuların ele alınacağını duyurdu.

29 Haziran 2021, Salı 09:45 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 30 Haziran 2021 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Antalya’da yapılacak görüşmelerde Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alınacaktır." denildi.


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