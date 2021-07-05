Türkiye Son dakika... Küçükçekmece'de metrobüs kazası...

Son dakika... Küçükçekmece'de metrobüs kazası...

Türkiye

Son dakika... Küçükçekmece'de metrobüs kazası...

Son dakika... Cennet Mahallesi durağında metrobüs kazası meydana geldi. Durakta bekleyen bir motrobüse arkadan gelen metrobüsün çarpması sonucu yaşanan kazada yaralıların olduğu ifade edildi.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 08:48 Son Güncelleme:
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Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüsün durakta bekleyen metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralıların olduğu belirtildi.


Olay yerine ambulanslar sevkedildi. 

DHA

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