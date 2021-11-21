Dünya Son dakika: Kudüs'te silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Kudüs'te silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Dünya

Son dakika: Kudüs'te silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi. İsrail polisi, Kudüs'teki saldırıda en az 4 kişinin yaralandığını söyledi. Hastaneye kaldırılanlardan biri hayatını kaybetti.

21 Kasım 2021, Pazar 11:47 Son Güncelleme:
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Son dakika haberlere göre, İsrail polisi, Pazar sabahı Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda ikisi ağır olmak üzere en az dört kişinin yaralandığını açıkladı. AFP ise hastaneye kaldırılanlardan birisinin öldüğünü duyurdu.

Polis yaptığı açıklamada, "Carlo tipi silah (hafif makineli tüfek) ile donanmış bir terörist, Eski Şehir'de ateş açtı" dedi ve saldırganın "etkisiz hale getirildiğini" belirtti.



Polis, "İki sivil ağır, iki polis memuru ise hafif yaralandı" dedi.

AFP haber ajansı ise hastanedeki yaralılardan birinin hayatını kaybettiğini bildirildi.


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