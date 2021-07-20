Türkiye Son dakika: Kurban Bayramı'nda tatile giden ailenin evinde yangın çıktı

Son dakika: Kurban Bayramı'nda tatile giden ailenin evinde yangın çıktı

Türkiye

Son dakika: Kurban Bayramı'nda tatile giden ailenin evinde yangın çıktı

İstanbul Sultanbeyli'de bayram tatili için memleketlerine giden bir ailenin evi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sokakta bulunanlar gecekondunun yanındaki diğer gecekonduda bulunan kişiye ulaşmak için yoğun çaba sarf etti.

20 Temmuz 2021, Salı 14:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yavuz Sultan Mahallesi, Pir Sultan Sokak'ta bayram tatili için memleketlerine giden bir aileye ait gecekonduda saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Sultanbeyli itfaiyesi kısa sürede müdahale ederken, sokakta bulunanlar gecekondunun yanındaki diğer gecekonduda bulunan kişiye ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Çevre sakinleri önce gecekondunun penceresine vurarak içeri seslendi.

EVİN KAPISINI KIRARARK İÇERİ GİRDİLER

Cevap gelmeyince evin kapısı kırılarak içeri girildi. Ancak içerde kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın itfaiyenin uzun süren çalışmalarından sonra çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında bir kişinin de gecekondunun üzerinden su hortumu ile su sıktığı görüldü. Su sıkan kişi bir süre sonra itfaiye tarafından indirildi.

Çevre sakini Gürsel Filiz, "Diğer gecekonduda yaşayanlar tatile gitmişti. Bu gecekonduda da bir arkadaş kalıyordu. Baktık içerde kimse yok. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Neyse ki kimsede bir şey yok" dedi.


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Böyle gidersek...
Murat Çelik
Hakan Çelik
Türkiye’deki göçmenler dönmek istemiyor
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Laikliğe odaklanırken demokrasi unutulmasın
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
64 kilometrelik aroma yolu
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Bayramlık
Rauf Tamer
Banu Şen
Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü Aydın
Banu Şen
Şirin Sever
Sivrisinek küçük ama etkisi maşallah büyük!
Şirin Sever
Erkut Can
Üçüncü doz çeşitlemesi
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Feci olay! Kurbanlık inek üzerine düşünce...