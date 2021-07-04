Ekonomi Son dakika: Kurban keseceklere TESK Başkanı'ndan flaş uyarı!

Son dakika: Kurban keseceklere TESK Başkanı'ndan flaş uyarı!

Ekonomi

Son dakika: Kurban keseceklere TESK Başkanı'ndan flaş uyarı!

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban kesmek isteyenler için TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den açıklama geldi. Sahte kasaplara karşı uyaran Palandöken 'Kurbanlar sahte kasaplara değil kasap esnafımıza teslim edilmeli' dedi.

04 Temmuz 2021, Pazar 10:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son dakika haberi...Kurban keseceklere "sahte kasap" uyarısı... Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde uyarılarda bulunarak, "Kendisi kesim yapmayacak olanlar kurbanını sahte kasaplara değil kasap esnafımıza teslim etmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de her yıl yaklaşık 1 milyon büyükbaş ve 3 milyon küçükbaş hayvanın kurban olarak kesildiğine dikkati çekti.

Kurban derilerinin deri sanayisi açısından önemine işaret eden Palandöken şunları kaydetti:

"Derilerin heba edilmemesi, ekonomiye kazandırılması çok önemli. Aynı zamanda dini açıdan da heba olmaması, israf edilmemesi konusu mühim. Bu derilerin verimli kullanılmasında en önemli nokta bilen birinin kesmesi ve bıçak seçimi. Kurbanını kendisi kesecek vatandaşlarımız kalitesiz, ucuz ya da kör bıçakları asla tercih etmemeli. Kendisi kesim yapmayacak olanlar kurbanını sahte kasaplara değil kasap esnafımıza teslim etmeli."


Yazarlarımızdan
Erkut Can
Ulusal nefret
Erkut Can
Ekrem Sarısu
Geçmişe dönük toplu prim ödenebilir mi?
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
Türkiye denizlerde küresel güç olmalı
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Ünlülerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Helal olsun Galatasaray’a
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Aşırı sıcakta gıdalara dikkat!
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Girişim hayaline para
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çağrı merkezi çalışanları isyan etti! Maaşlar, sigorta ve şartlar…