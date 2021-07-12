Türkiye Son dakika: Kurban pazarlarında eski geleneğe geri dönüldü!

Son dakika: Kurban pazarlarında eski geleneğe geri dönüldü!

Türkiye

Son dakika: Kurban pazarlarında eski geleneğe geri dönüldü!

Kurban Bayramı öncesi başlayan koronavirüste normalleşme süreciyle birlikte, kurban pazarlarında el sıkışmaya geri dönüldü. Koronavirüs nedeniyle geçen yıl, kurban pazarlarında sopalı pazarlık yapılıyordu.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 11:17 Son Güncelleme:
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Kurban Bayramı öncesi, hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen yıl pazarlarda "sopalı pazarlık" yapılırken, normalleşmeyle tekrar el sıkışmaya dönüldü.


Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Türkiye'nin farklı illerinden getirilen kurbanlıklar Eyüpsultan'da kurulan pazarda satışa sunuldu. Geçtiğimiz yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında pazarlarda el sıkışma yerine sosyal mesafeli "sopalı pazarlık" yapılıyordu. Normalleşmeyle el sıkışma geleneği geri döndü.

"BİZİM DİNİMİZDE EL SIKIŞMAK VAR"

Kurbanlık satan Hüseyin Aslan, "Bizim dinimizde el sıkışmak var. Tabi ne kadar hijyenik onu bilemiyoruz. Ancak bu sene biz eskisi gibi el sıkışıyoruz. Bugün kurbanlıklar için 800 kilometre yol geldim çubukla el sıkışmak olmaz" dedi.

"İNSANLAR BU TOKALAŞMADAN MUTLULUK DUYUYOR"

Kurban satıcısı Ömer Gül, "Geçen sene pandeminin ilk yılı olduğu için insanlarımız biraz daha dikkat ediyordu. Ancak insanların pandemiye alışmasıyla elle tokalaşma devam ediyor. Pazarlık ve tokalaşma kurban pazarının olmazsa olmazıdır. İnsanlar bu tokalaşmadan mutluluk duyuyor" diye konuştu.

Öte yandan, yoğunluk yaşanan kurban pazarlarında büyükbaş hayvan fiyatları 13 bin ile 30 bin lira arasında değişirken, küçükbaş hayvan ise bin 500 ila 3 bin liradan satılıyor.

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