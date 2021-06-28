Türkiye Son dakika: Kurban pazarlarında yeni dönem! Tarihe karışıyor

Son dakika: Kurban pazarlarında yeni dönem! Tarihe karışıyor

Türkiye

Son dakika: Kurban pazarlarında yeni dönem! Tarihe karışıyor

Son dakika haberine göre, Kurban Bayramı öncesi aşı çağrısında bulunan Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç, 'Kurban pazarlarında tokalaşma tarihe karıştı.' ifadesini kullandı.

28 Haziran 2021, Pazartesi 13:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirlerini hatırlatarak, "Kurban pazarlarında tokalaşma tarihe karıştı." ifadesini kullandı.

Kılınç, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan satış çadırlarının kurulması için hazırlıkların başladığını bildirdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle "aşı olun" çağrısında bulunan Kılınç, "Kurban pazarlarında tokalaşma tarihe karıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Kılınç, Kovid-19'la mücadele kapsamında kurban satış yerlerinde alınan tedbirlere değinerek, şunları kaydetti:

"Satış ve kesim yerlerinde ağız ve burun kapatılacak şekilde maske takılacak. Satıcı ve müşteri arasında en az 2 metre fiziki mesafe olacak. Satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulacak, Kovid-19 ile ilgili tabela asılacak. Kalabalığı önlemek kontrollü kapılar oluşturulacak. Satış ve kesim yerlerinin girişinde HES kodu sorgulaması, ateş ölçümü yapılacak. Hayvan satış yerinde uzun süre kalınmayacak. Hayvan satış üniteleri arasında en az 2 metre mesafe olacak ve her ünitede el antiseptiği veya kolonya bulundurulacak. Satıcılar el antiseptiği kullanacak, sık sık ellerini yıkayacak."

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Toroslarla denizin kaynaştığı coğrafya: Mersin
Banu Şen
Rauf Tamer
Hassas bir konu
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Otomobil yatırım aracı
Hakan Çelik
Şirin Sever
Toplum sağlığını bozmanın vebali peki?
Şirin Sever
Erkut Can
Rakamlarla geçti ömrümüzün son demi
Erkut Can
Murat Gülderen
Yavruları da çok akıllı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Ecevit ve Erbakan: İki öncü
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Temas ve mesafe
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristler etkisiz hale getirildi