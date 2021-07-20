Son dakika: Kurbanlık büyükbaş hayvan Haliç'te suya düştü!
Kurbanlık büyükbaş İstanbul Haliç'te sahibinden kaçtı ve denize düştü. Deniz polisleri hayvanı kurtardı.
20 Temmuz 2021, Salı 16:07 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Okmeydanı’nda kurbanlık pazarından alınan büyükbaş hayvan, Kasımpaşa’da kamyonetten indirildiği sırada kaçmaya başladı.
Sahiplerinin kovaladığı kurbanlık, Haliç’te denize düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen deniz polisleri, kurbanlığı uzun uğraşlar sonucu Balat’ta kıyıya çıkardı.
Kurbanın sahiplerinden Furkan Kara, büyükbaşın bir anda ipinden kurtularak kaçtığını ve sonra denize düştüğünü söyledi. Kurbanlık, kamyonete yüklenerek kesim alanına götürüldü.
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