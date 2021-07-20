Türkiye Son dakika: Kurbanlık büyükbaş hayvan Haliç'te suya düştü!

Son dakika: Kurbanlık büyükbaş hayvan Haliç'te suya düştü!

Türkiye

Son dakika: Kurbanlık büyükbaş hayvan Haliç'te suya düştü!

Kurbanlık büyükbaş İstanbul Haliç'te sahibinden kaçtı ve denize düştü. Deniz polisleri hayvanı kurtardı.

20 Temmuz 2021, Salı 16:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Alınan bilgiye göre, Okmeydanı’nda kurbanlık pazarından alınan büyükbaş hayvan, Kasımpaşa’da kamyonetten indirildiği sırada kaçmaya başladı.



Sahiplerinin kovaladığı kurbanlık, Haliç’te denize düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen deniz polisleri, kurbanlığı uzun uğraşlar sonucu Balat’ta kıyıya çıkardı.

Kurbanın sahiplerinden Furkan Kara, büyükbaşın bir anda ipinden kurtularak kaçtığını ve sonra denize düştüğünü söyledi. Kurbanlık, kamyonete yüklenerek kesim alanına götürüldü.

İlgili Haberler
Son dakika: Afişte yazan yazıya rağmen kurban kestiler!




Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Böyle gidersek...
Murat Çelik
Hakan Çelik
Türkiye’deki göçmenler dönmek istemiyor
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Laikliğe odaklanırken demokrasi unutulmasın
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
64 kilometrelik aroma yolu
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Bayramlık
Rauf Tamer
Banu Şen
Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü Aydın
Banu Şen
Şirin Sever
Sivrisinek küçük ama etkisi maşallah büyük!
Şirin Sever
Erkut Can
Üçüncü doz çeşitlemesi
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu