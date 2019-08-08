Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) İzmir'de saat 11.39' da merkezüssü Kuşadası körfezi olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İzmir ve çevrelerinde hissedildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, deprem denizin 2 kilometre altında gerçekleşti.

Depremin merkez üssü Seferihisar'a 19, İzmir'e ise 48 kilometre mesafede.

Bölgedeki fay hattında son hareketlilik, gece yarısı 00.47'de görülmüştü. Kuşadası Körfezi'ndeki 2.4'lük hafif sarsıntı denizin 5,3 kilometre altında meydana gelmişti.



