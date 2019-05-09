Son dakika... Kuzey Kore fırlattı!
Güney Kore, Kuzey Kore'nin niteliği henüz belirlenemeyen bir atış yaptığını duyurdu. Söz konusu atışın bir füze olma ihtimali var
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin "bugün yerel saatle 16.30'da Kuzey Pyongan bölgesinden doğu istikametine füzeler fırlattığı" belirtildi.
Açıklamada, füzelerin mahiyetinin tespit edilemediği ifade edildi.
Pyongyang yönetimi, 4 Mayıs'ta Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlemişti.
Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansında yer alan haberde, Wonsan kentinde yapılan "saldırı tatbikatı"nı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yerinde izlediği kaydedilmişti.
AA