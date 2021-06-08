Son dakika LGS haberi... Pazar günü yapılan LGS'de daha önce yayınlanmış sorulara yer verildiği iddiası ortaya atıldı. Posta Gazetesi'nden Sadık Gültekin'in yazısına göre, iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir açıklama yaptı.

LGS’DE BENZER SORU TARTIŞMASI

LGS (Liselere Geçiş Sınavı ) bitti ama tartışması sürüyor. Hafta sonu yapılan sınavda eğitimci Sinan Kuzucu’nun yayınladığı soru kitapçıklarında yer alan bazı soruların LGS’deki sorularla neredeyse aynı olduğu iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kuzucu Yayınları’ndaki en zor matematik sorularının rakamları değiştirilerek LGS’de sorulduğu öne sürüldü.

"LGS'DEKİ SORU KALIPLARINA UYGUN SORULAR HAZIRLIYORUZ"

LGS’de belli soru kalıpları olduğunu belirten Sinan Kuzucu “LGS’deki soru kalıplarına uygun sorular hazırlıyoruz. Yayınlarımız Milli Eğitim Bakanlığı’nın her ay yayınladığı örnek sorular doğrultusunda hazırlanıyor. Biz 2020’de LGS’deki 90 sorudan 32’sini tıpatıp yakaladık” demişti.

Bu konuyu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sordum. Çok kısa ve net yanıt verdi:

SADECE 3'Ü LGS'DEKİ SORULARLA ÖRTÜŞÜYOR

“Bize somut verilerle gelsinler. ‘Şu örnek sorunun aynısı, benzeri sınavda çıktı’ desinler. Ortada kanıt yok, afaki ifadeler var. Yıl içinde yayınlanan örnek sorulardan sadece 3’ü LGS’deki sorularla örtüşüyor. Biz bunu somut olarak söyleyebiliyoruz. İddiaları ispata davet ediyoruz. Şimdiye kadar kimsenin sorusunu alıp değiştirerek kullanmadık ve kullanmayız.”

İşte o sorular:



