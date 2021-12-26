Son dakika: LGS tarihi belli oldu! MEB duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Özer katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Özer, "Meslek eğitimi ülkelerin kalkınmalarında en önemli araç. Eğer siz mesleki eğitimi dizayn etmezseniz, mezunların iş hayatına girdiklerinde eksikleri ortaya çıkar. Bizim MEB olarak en önem verdiğimiz tür mesleki eğitim. Özellikle burada yaptığımız en önemli kırılma noktası. İşverenlerin bu eğitimlerin her noktasında olması. Tüm sektör temsilcilerinin hepsini eğitim her noktasına dahil ettik. Sürekli bir yenilenme içerisindeyiz. Mesleki eğitimin kalitesiyle ilgili işverenlerle birlikte planlıyoruz. İşverenler başarılı öğrencilere burs takviyesinde bulunuyorlar ve mezun olduklarında istihdam sağlıyorlar." dedi.

"Kat sayı sorunu da mesleki eğitimlerde büyük sorun yarattı." diyen Özer, "Şimdi gelinen noktada görüyoruz ki mesleki eğitimde öğrenciler yönelmeye başladılar. Ankara Fen lisesiyle aynı puanda ASELSAN mesleki lise öğrenci aldı. Mesleki eğitimde bir dönüşüm başladı. 99 kat sayısındaki uygulama 10 yılın üzerinde uygulandı. Ve bu travma yavaş yavaş toparlanıyor." ifadelerini kullandı.

Özer, "Mesleki teknik anadolu lisesinde 4 yıllık eğitim var. Mesleki eğitim merkezi ise haftada bir gün okula diğer tüm günlerde işletmelerde eğitim aldıkları bir merkez. Çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitiminin tam karşılığı. Teknik anadolu liselerinde eğitim aldıkları alanda istihdam oranı yüzde 10'ların altında. Türkiye'deki en büyük problemlerden biri şu. Mezunlardan mesleğini yapanlar ile yapmayanlar aynı ücreti alıyor. O zaman ne yapıyorsunuz başka alanlarda istihdam arıyorsunuz. Eğitim aldığı alanda iş yapanların daha yüksek maaş alması lazım. Biz 1.3 milyon öğrencimiz mesleki teknik anadolu liselerinde eğitim alıyor. Mesleki eğitim merkezlerine ağırlık vermemiz lazım." şeklinde konuştu.

LGS TARİHİ BELLİ OLDU

Bakan Özer, LGS takvimini de açıkladı. Özer, "Buradan tüm Türkiye'ye ilk kez açıklayayım, 5 Haziran 2022 tarihinde LGS'yi yapacağız." dedi.



