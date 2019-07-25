Son dakika... Libya açıklarında sığınmacıları taşıyan gemi battı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR), Akdeniz'de sığınmacıları taşıyan bir geminin battığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Libya açıklarında geminin batmaesı nedeniyle 150 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğinden endişe ediliyor. Gemide yaklaşık 300 kişinin bulunduğu, 150 kişinin kurtarıldığı ve Libya'ya geri gönderildiği bildirildi.



