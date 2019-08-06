Son dakika! Lille Yusuf Yazıcı transferini resmen açıkladı

Transferin rakamları hakkında bilgi verilmezken, Yusuf Yazıcı'nın kısa zamanda yeteneği ile milli takıma yükseldiği dile getirildi.

Kulübün CEO'su Marc Ingla, transfer ile ilgili "Yusuf'un transferi bizi çok memnun etti. Kulüp için önemli bir operasyon oldu. Yusuf genç yaşına rağmen kendini kanıtlamış büyük bir futbolcu. Trabzonspor'da takımın lideriydi ve milli takımın önemli bir parçasıydı. Bizimle birlikte daha yükseğe çıkacağına dair inancımız tam. Ligimizde de kalitesini gösterip bu formayla başarılı bir sezon geçireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lille Sportif Direktörü Luis Campos ise "Kontratın 5 yıllık ama en fazla 2 sene bizimlesin. Dünya starı olma yolunda ilk imzan." dedi.