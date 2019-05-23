Son dakika... Londra'da güvenlik alarmı! İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Whitehall bölgesi ve Downing Caddesi şüpheli paket ihbarı sebebiyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İngiltere Başbakanı'nın resmi konutu ve ofislerin yer aldığı bölgeye, çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerden sonra bölgede şüpheli herhangi bir durumun olmadığı açıklandı