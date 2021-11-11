Siyaset Son dakika! Lütfü Türkkan hakkında fezleke hazırlandı!

Son dakika! Lütfü Türkkan hakkında fezleke hazırlandı!

Siyaset

Son dakika! Lütfü Türkkan hakkında fezleke hazırlandı!

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

11 Kasım 2021, Perşembe 16:57 Son Güncelleme:
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İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ‘Hakaret’ ve ‘Etkili eylem’ suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

Şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ‘Hakaret’ ve ‘Etkili eylem’ suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.


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