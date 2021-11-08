İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, şehit ağabeyine küfretmesi sonrası Grup Başkanvekili görevinden istifa eden Lütfü Türkkan ile ilgili açıklama yaptı.





"BUNU KESİNLİKLE MEŞRU GÖREMEYİZ"

Ağarlalioğlu, "İYİ Parti kurulduğu günden bu yana genel başkanı başta olmak üzere memleket hizmetiyle yola çıkmış iradesiyle birçok iftiranın hakaretin ithamın konusu haline getirilmeye çalışıldı. İYİ Parti hakarete uğradığı halde hakaret etmemeyi, rencide edildiği halde rencide etmemeyi, adaletsizlik zulüm gördü halde kimse zulüm göstermemeyi şiar edinmiş bir partidir. Dolayısıyla hiçbir gerekçe Lütfü Türkkan'ın söylediği sözü meşrulaştıramaz. Bu bir yanlıştır. Yanlışın ama ile fakatla lakin ile gölgelenmesi Türk millletine hizmet iddiası olan bir partinin değil kimsenin bir karı değildir. Bunu kesinlikle meşru göremeyiz." dedi.

"GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Hata yapanları makamdan çektiklerini, kusuru görmezden gelmeyeceklerinin altını çizen Ağıralioğlu, Genel Başkan Meral Akşener'in asla müsamaha ile karşılamayacağını söyledi.

"BUGÜN SEÇİM YAPACAĞIZ"

Ağaralioğlu, parti olarak olaya bakışlarının 'affedilmez' olduğunu sözlerine ekledi. Ağaralioğlu, "Bugün seçim yapacağız. Süreç neyi gerektiyorsa onu yapacağız." ifadelerini kullandı.