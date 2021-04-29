Türkiye Son dakika: Mahalleli önce dövdü sonra polise teslim etti

Son dakika: Mahalleli önce dövdü sonra polise teslim etti

Türkiye

Son dakika: Mahalleli önce dövdü sonra polise teslim etti

Şanlıurfa'da iftarda için yol kenarına park edilen kamyonun aküsünün, Mustafa K. tarafından çalındığını fak eden mahalleli, şüpheliyi dövdükten sonra polise teslim etti. Çevredeki bir kişi o anları kameraya kaydetti.

29 Nisan 2021, Perşembe 16:32 Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da park halindeki kamyonun aküsünü çalan Mustafa K. durumu fark eden mahalleli tarafından dövüldükten sonra polise teslim edildi. Mahallelinin hırsızı dövdüğü anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyon sürücüsü A.B.'nin iftar için yol kenarına park ettiği kamyonuna hırsız girdi. Bu sırada kamyonda unuttuğu telefonunu almaya giden A.B., Mustafa K.'yi suçüstü yakaladı.

Kamyonuna ait aküleri yerinden sökülmüş halde gören sürücü ve çevredekiler, kaçmaya çalışan Mustafa K.'yi yakalayıp, yol ortasında tekme tokat döverek polise teslim etti. Hırsızın dövüldüğü ve polise teslim edildiği anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Mustafa K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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