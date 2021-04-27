Siyaset Son dakika: Mail Büyükerman hayatını kaybetti! Eski milletvekili koronavirüsten öldü

Son dakika: Mail Büyükerman hayatını kaybetti! Eski milletvekili koronavirüsten öldü

Siyaset

Son dakika: Mail Büyükerman hayatını kaybetti! Eski milletvekili koronavirüsten öldü

DSP'de (Demokratik Sol Parti) 21'inci dönem Eskişehir Milletvekilliği olan Mail Büyükerman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Mail Büyükerman 10'uncu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olmuştu. Mail Büyükerman hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu.

27 Nisan 2021, Salı 14:23 Son Güncelleme:
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Demokratik Sol Parti'den (DSP) 21'inci dönem Eskişehir Milletvekilliği yapan ve 2000 yılındaki 10'uncu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olan Mail Büyükerman (93), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

2000 yılında Türkiye Cumhuriyeti 10'uncu Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan ve TBMM Genel Kurulu'ndaki ilk turda üç oy alan eski DSP Eskişehir 21'inci dönem Milletvekili Mail Büyükerman, bir süre önce koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Eskişehir Yunusemre Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı.

Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Büyükerman, bugün hayatını kaybetti. 


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