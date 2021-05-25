Türkiye Son dakika... Maket uçaklı saldırıda önemli gelişme, operasyon düzenlendi

Son dakika... Maket uçaklı saldırıda önemli gelişme, operasyon düzenlendi

Türkiye

Son dakika... Maket uçaklı saldırıda önemli gelişme, operasyon düzenlendi

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, maket uçak saldırısında uçağın üzerindeki kartın incelenerek fırlatıldığı noktanın belirlendiğini duyurdu. Bölgeye düzenlenen operasyonda 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

25 Mayıs 2021, Salı 11:59 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgemize yönelik maket uçak saldırısı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi. Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi. Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.


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