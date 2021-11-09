Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 8 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

MALATYA VALİSİ'DEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş A Haber'e yaptığı açıklamada, "Olaydan kaç kişinin etkilendiği yönünde bilgi olmamakla birlikte yaklaşık 20 civarında insan olduğu söyleniyor" dedi.DHA muhabiri, Taha Ayhan CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yarım saat göçük meydana geldi. İki katlı apartmanın altında bulunan işyerlerindeki vatandaşların yaralı olduğu bilgisi geldi. Ekipler geldi, enkaz altında kalan vatandaşları çıkartmak için çalışma başlatıldı. Bir anda göçüğün olduğu söyleniyor.

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