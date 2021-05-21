Türkiye Son dakika... Malatya’da deprem

Son dakika... Malatya’da deprem

Türkiye

Son dakika... Malatya’da deprem

Malatya’nın Pütürge ilçesinde, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

21 Mayıs 2021, Cuma 19:33 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Malatya´nın Battalgazi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 19.06’da meydana geldi. Yerin 6.97 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

DHA

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