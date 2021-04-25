Türkiye Son dakika! Malatya'da helikopter stada indi

Son dakika! Malatya'da helikopter stada indi

Türkiye

Son dakika! Malatya'da helikopter stada indi

Son dakika haberine göre; Malatya'nın Darende ilçesinde ambulans helikopter stada indi. 72 yaşındaki Haydar Soylu Emay ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

25 Nisan 2021, Pazar 14:53 Son Güncelleme:
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Darende'de Haydar Soylu Emay, göğüs ağrısı şikayetiyle öğle saatlerinde Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kontrollerinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Emay için 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi.



Fenalaşan Emay, Darende Stadı'na inen ambulans helikopter ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Emay'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


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