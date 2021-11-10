Son dakika: Malatya'daki çöken binayla ilgili flaş gelişme
Malatya'daki bina göçüğüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
10 Kasım 2021, Çarşamba 18:21 Son Güncelleme:
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İnönü Caddesi'ndeki zemin katında işletmelerin yer aldığı tek katlı binada dün yaşanan çökmeye ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda gözaltına alınan işletme sahibi Hikmet D. ve yanında çalışan Sebahattin C, Zeki A. ile Mehmet G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar adliyeye sevk edildi. 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
AA