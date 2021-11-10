İnönü Caddesi'ndeki zemin katında işletmelerin yer aldığı tek katlı binada dün yaşanan çökmeye ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan işletme sahibi Hikmet D. ve yanında çalışan Sebahattin C, Zeki A. ile Mehmet G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar adliyeye sevk edildi. 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

AA







