Türkiye Son dakika! Maltepe Sahili'nde yangın! 5 tekne alev aldı

Son dakika! Maltepe Sahili'nde yangın! 5 tekne alev aldı

Türkiye

Son dakika! Maltepe Sahili'nde yangın! 5 tekne alev aldı

Son dakika haberine göre, Maltepe Sahili'nde çıkan yangından alev alan 5 tekneyi söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 13:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son dakika haberine göre, Maltepe Sahili'nde bağlı bulunan teknelerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler diğer teknelere de sıçradı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan 5 tekneyi söndürmek için çalışma başlattı.

Maltepe'deki iskelede bağlı bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iskeledeki bağlı diğer teknelere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.



Yazarlarımızdan
Banu Şen
Kazdağları'nın eteğindeki cennet Çanakkale
Banu Şen
Rauf Tamer
Bravo doktor
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye fırsatı kaçırmamalı
Hakan Çelik
Şirin Sever
İşte Türkiye'nin ilk pet şefi...
Şirin Sever
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Yeni nesil zayıflama
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir önerim var
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kıbrıslı Türk kimliği
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Akar komutanlarla birlikte sınır hattında!