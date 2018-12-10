Son dakika! Maltepe'de plastik fabrikasında yangın

İstanbul Maltepe Büyükbakkalköy’de bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Müdahaleler sonrası yangın bir saatte kontrol altına alındı

10 Aralık 2018, Pazartesi 06:50 Son Güncelleme:
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Son dakika! Maltepe'de plastik fabrikasında yangın

Büyükbakkalköy’de bulunan plastik fabrikasında saat 05.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın birinci katında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek diğer katlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi, Kaşif Sokak üzerindeki 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde 3 katlı plastik fabrikasında yangın çıktığı belirtildi. Yangına Büyükbakkalköy, Yakacık, Maltepe, Kayışdağı, Sultanbeyli, Kadıköy, Pendik, Ümraniye, Kurtköy, Kartal, Tuzla, Seyrantepe, Yenidoğan, Üsküdar, Şişli ve Dudullu itfaiye ekiplerinin 48 araç, 96 personelle müdahale ettiği kaydedildi.Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.


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