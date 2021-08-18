Türkiye Son dakika… Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı

Son dakika… Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı

Türkiye

Son dakika… Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı

Davasına baktığı iş insanıyla yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, HSK ikinci dairesi tarafından açığa alındı.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 12:46 Son Güncelleme:
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Davasına baktığı iş insanıyla aynı masada yemek yediği görüntüleri basında yer alan hakimle ilgili HSK tarafından geçen ay başlatılan soruşturmada müfettişler ön incelemesini tamamladı.

Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, HSK ikinci dairesi tarafından açığa alındı.

Ayrıntılar geliyor…

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