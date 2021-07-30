Türkiye Son dakika... Manavgat'ta bir noktada daha yangın çıktı

Son dakika... Manavgat'ta bir noktada daha yangın çıktı

Türkiye

Son dakika... Manavgat'ta bir noktada daha yangın çıktı

Son dakika haberine göre Manavgat'ta Salur Mahallesi'nde alevler yeniden yükselmeye başladı. DHA muhabiri Alparslan Çınar Manavgat'taki son gelişmeleri canlı yayında aktarırken, 'Yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bir cami görüyoruz tam da o noktada Salur Mahallesi'ni görüyoruz' dedi.

30 Temmuz 2021, Cuma 12:07 Son Güncelleme:
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İşte DHA muhabiri Alparslan Çınar'ın Manavgat'tan aktardıkları...

Sabah saatlerinde yaptığımız yayınlarda Manavgat'ın sakin bir gün geçirdiğini söylemiştik ancak biraz önce Salur Mahallesi'nde alevler yeniden yükselmeye başladı ve 2 yangın söndürme uçağı görüyorum. Bu noktaya müdahale ediliyor. bu dağ sırası boyunca 6 noktadan dumanın yükseldiğini görüyorum. kozalaklar patlayıp 200 metreye kadar saçılabiliyor. Yerleşim yerlerini tehdit ediyor, bir camiyi görüyoruz, tam da o noktada Salur Mahallesi'ni görüyoruz. Henüz o mahallenin boşaltılmadığı bilgisi var.

34 mahalle yangından etkilenmişti, 18 mahalle tahliye edilmişti. Sabotaj iddiasıyla ilgili jandarma 5 kişiyi gözaltına aldı. Bugün sakin bir gün bekliyoruz dedik ama yeni bir noktada yeni yangın başladı.


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