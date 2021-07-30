İşte DHA muhabiri Alparslan Çınar'ın Manavgat'tan aktardıkları...

Sabah saatlerinde yaptığımız yayınlarda Manavgat'ın sakin bir gün geçirdiğini söylemiştik ancak biraz önce Salur Mahallesi'nde alevler yeniden yükselmeye başladı ve 2 yangın söndürme uçağı görüyorum. Bu noktaya müdahale ediliyor. bu dağ sırası boyunca 6 noktadan dumanın yükseldiğini görüyorum. kozalaklar patlayıp 200 metreye kadar saçılabiliyor. Yerleşim yerlerini tehdit ediyor, bir camiyi görüyoruz, tam da o noktada Salur Mahallesi'ni görüyoruz. Henüz o mahallenin boşaltılmadığı bilgisi var.

34 mahalle yangından etkilenmişti, 18 mahalle tahliye edilmişti. Sabotaj iddiasıyla ilgili jandarma 5 kişiyi gözaltına aldı. Bugün sakin bir gün bekliyoruz dedik ama yeni bir noktada yeni yangın başladı.



