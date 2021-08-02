Türkiye Son dakika.. Manavgat'ta feci kaza: 3 turist hayatını kaybetti

Son dakika.. Manavgat'ta feci kaza: 3 turist hayatını kaybetti

Türkiye

Son dakika.. Manavgat'ta feci kaza: 3 turist hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Rus turistleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 19:55 Son Güncelleme:
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Side Kavşağı D-400 kara yolunda, Rus turistleri taşıyan tur midibüsü önce bariyerler çarptı, daha sonra karşı şeride geçerek devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda yoğun araç trafiği yaşanıyor.

AA

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