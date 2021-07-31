Türkiye Son dakika: Manavgat'taki yangından kahreden haber! 2 işçi hayatını kaybetti

Son dakika: Manavgat'taki yangından kahreden haber! 2 işçi hayatını kaybetti

Türkiye

Son dakika: Manavgat'taki yangından kahreden haber! 2 işçi hayatını kaybetti

Son dakika... Antalya Manavgat'ta çıkan orman yangınında 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 12:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmasına katılan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi tedavi altına alındı.

Gebece Mahallesi Beloluk mevkisinde söndürme çalışmaları sırasında arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgede yapılan araştırma sonucu 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Gelecekte daha çok yangın yaşanabilir
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Yangın’a dair
Rauf Tamer
Murat Gülderen
Teknoloji devlerinin CEO'larından altın öneriler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Aşı karşıtları buna ne diyecek?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Tanju Özcan vakası
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Aşı olmayana tek çare kısıtlama!
Şirin Sever
Banu Şen
Kazdağları'nın eteğindeki cennet Çanakkale
Banu Şen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik