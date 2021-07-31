Son dakika: Manavgat'taki yangından kahreden haber! 2 işçi hayatını kaybetti
Son dakika... Antalya Manavgat'ta çıkan orman yangınında 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.
31 Temmuz 2021, Cumartesi 12:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmasına katılan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi tedavi altına alındı.
Gebece Mahallesi Beloluk mevkisinde söndürme çalışmaları sırasında arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Bölgede yapılan araştırma sonucu 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
BUNLARI DA OKUYUN