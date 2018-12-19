Son dakika! Manchester United'ın yeni hocası belli oldu
Son dakika haberine göre Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in sezon sonuna kadar takımın başında olacağını açıkladı.
Jose Mourinho'nun görevine son veren Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in sezon sonuna kadar takımın başında olacağını açıkladı.
BİR MANCHESTER EFSANESİ
11 sezon Manchester ekibinde forma giyen 45 yaşındaki Solskjaer, 126 gol atmıştı. Solskjaer, 2015 yılından bu yana Norveç ekiplerinden Molde'yi çalıştırıyordu. Solskjaer daha önce İngiltere'de Cardiff City'nin başında görev yapmıştı.