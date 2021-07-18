Türkiye Son dakika: Manisa'da yangın çıktı! Ekipler söndürmeye çalışıyor

Son dakika: Manisa'da yangın çıktı! Ekipler söndürmeye çalışıyor

Türkiye

Son dakika: Manisa'da yangın çıktı! Ekipler söndürmeye çalışıyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için bölgede 4 arazöz ve 2 helikopterle havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

18 Temmuz 2021, Pazar 17:16 Son Güncelleme:
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Manisa Yunusemre ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale başlattı.

Yuntdağ bölgesine bağlı kırsal Demirci Mahallesi’ndeki makilik alanda, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. Bölgede 4 arazöz ve 2 helikopterle havadan ve karadan müdahaleye başlandı.


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