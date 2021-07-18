Manisa Yunusemre ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale başlattı.

Yuntdağ bölgesine bağlı kırsal Demirci Mahallesi’ndeki makilik alanda, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. Bölgede 4 arazöz ve 2 helikopterle havadan ve karadan müdahaleye başlandı.



