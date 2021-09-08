Türkiye Son dakika! Manisa'da yangın! Demirci ilçesinde alevler yükseliyor

Son dakika! Manisa'da yangın! Demirci ilçesinde alevler yükseliyor

Türkiye

Son dakika! Manisa'da yangın! Demirci ilçesinde alevler yükseliyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

08 Eylül 2021, Çarşamba 14:48 Son Güncelleme:
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Manisa'nın Demirci ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.

Yukarı Kılavuzlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 15 arazöz, 8 su tankeri, 4 dozer ve 4 helikopter, Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye araçları ve Demirci Belediyesine ait su tankerleri sevk edildi.

Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.


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