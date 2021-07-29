Son dakika: Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberine göre, Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
29 Temmuz 2021, Perşembe 23:18 Son Güncelleme:
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Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan alevler yükseldi.
Rüzgarın etikili olduğu bölgedeki yangına 8 arazözle müdahale edildi. Bakan Pakdemirli'li çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
AA
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